Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
0
:
Барыс
1
П1
3.20
X
3.95
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
1
:
Сочи
0
П1
1.32
X
5.25
П2
13.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
1.67
X
4.92
П2
4.61
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.52
X
4.85
П2
5.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
П1
2.90
X
4.17
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
П1
3.77
X
4.60
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
П1
4.93
X
5.00
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Адмирал
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем — увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены — мое “я” уходит на другое место»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о возможном продолжении карьеры.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 52 (25+27) очка за 69 игр при полезности «минус 3».

Александр Овечкин: Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, давай подпишем контракт» — буду думать. Но, во-первых, как я говорил недавно с интервью, мне нужно все будет взвесить. Мне 40 лет уже. На следующий год мне будет 41.

Андрей Аршавин: Я просто не представляю: ты всего на три года старше, а я уже давно положил ноги на перила.

Овечкин: Здесь нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что лучше для детей, для жены. Здесь уже мое «я» уходит на другое место. Поживем — увидим.

Никита Филатов: Обо всем этом, наверное, после сезона будешь думать уже?

Овечкин: Конечно, сядем все вместе и будем разговаривать, понимать что к чему.

Аршавин: Я в 37 закончил, правда на более низком уровне уже заканчивал. Когда так много лет, физическое состояние, мне кажется, уходит быстрее, чем когда тебе 20. Тогда вообще не уходит, еще растет. Год назад и сейчас ты в той же физической форме? Или чувствуешь, что больше устаешь, меньше хочется играть и так далее?

Овечкин: Здесь не от усталости зависит, понимаешь? Ты находишься в ритме: если взять и посмотреть наше сегодняшнее расписание, у нас игра, отдых, игра, отдых.

Опять же, мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть здесь или в «Динамо», поговорить с семьей, узнать их мнение.

Аршавин: Ты еще не узнавал их мнение?

Овечкин: Мы еще даже на эту тему не разговаривали.

Аршавин: Ты не хочешь оставаться ради того, чтобы оставаться, чтобы не стать балластом для команды?

Овечкин: Просто представь, я подписываю контракт с «Вашингтоном», но я понимаю, что уже не тот. Зачем мне свое имя и фамилию, тем, что я заслужил на протяжении долгих лет, за один сезон просто убрать?

Филатов: Даже те самые разговоры наверняка пойдут: «О, он ради цифр…».

Овечкин: Во-первых, я никого не слушаю, я уже взрослый мальчик, что мне кого-то слушать? Сидит вот эта диванная позиция. Смысл мне их слушать, понимаешь? Я должен слушать себя, должен слушать свою семью. Вот и все. Потом мы совместно выбираем да или нет. Поэтому, посмотрим.

Овечкин о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Потом скажут, что нужно побить с учетом товарищеских матчей. Здесь не говорят об этом — считаются именно 82 игры».

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
