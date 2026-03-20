Овечкин о шансах стать генменеджером сборной: «А как же Роман Борисович? Могу пойти помощником»

Андрей Аршавин: Как ты считаешь, у тебя есть качества, чтобы быть генеральным менеджером сборной России на большом соревновании?
Александр Овечкин: А как же Роман Борисович [Ротенберг]?
Никита Филатов: На этом точка. Исчерпывающий ответ.
Аршавин: А почему ты не можешь быть заместителем?
Овечкин: Ну, помощником могу пойти.
Аршавин: Больше кажется, что ты мог быть тренером или руководить?
Овечкин: Знаешь, когда ты играешь, а у тебя спрашивают, что думаешь по поводу тренерской карьеры?
Аршавин: Все понятно. Нет.
Овечкин: Вот то же самое здесь. Ты вопросы такие задаешь: как я могу сказать [что будет], тем более через 4 года.
Аршавин: Нет, просто твои мысли. Это же не обязательно, что так будет или не будет.
Овечкин: Я даже об этом не задумывался.
Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем — увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены — мое “я” уходит на другое место».