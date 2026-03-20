Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
0
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.20
П2
3.84
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
1
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.85
П2
24.00
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.83
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.05
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2

Гатиятулин о Кузнецове: «Женя — гений! Как Овечкин, Малкин, Кучеров и Капризов. Он не раскрыл свой потенциал даже на 50%»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что Евгений Кузнецов не раскрыл свой игровой потенциал.

Источник: Спортс"

33-летний чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли сейчас выступает за «Салават Юлаев».

— Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов по характеру похожи?

— Нет. Валера — серьезный, не слишком разговорчивый. А Женя — веселый, жизнерадостный. Когда я еще в школе «Трактора» работал, у нас регулярно проходили собрания с участием тренеров по каждому возрасту. Про Кузнецова говорили так: «Мальчик очень талантливый, но неуправляемый. Индивидуалист, тренерские задания не выполняет».

— Правда, что Кузнецов мог оказаться у вас в «Ак Барсе», а не в СКА?

— Да. В марте 2024-го «Вашингтон» обменял его в «Каролину», а через месяц я прилетел туда на стажировку. У нас хорошие отношения, Женя забирал меня из отеля, возил на тренировки. Познакомил с Родом Бринд’Амором, главным тренером. Ну и обмолвился, что хочет вернуться в Россию. «Когда что-то с контрактом решится, я вам дам знать», — добавил он.

Летом позвонил: «Все, возвращаюсь». Я ответил, что буду рад видеть его в «Ак Барсе». Начались переговоры. Но когда к ним подключились агенты, стало понятно, что Кузнецов окажется в Петербурге.

— Общались после его расставания со СКА?

— Да, я снова набрал Жене. Процесс вроде бы пошел, но… Не договорились.

— Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. В то же время не покидает чувство, что мог добиться большего.

— Конечно! Женя — гений! Мне кажется, не раскрыл свой потенциал даже на 50 процентов.

— Кто еще из действующих российских хоккеистов подходит под определение «гений»?

— Овечкин. Малкин. Кучеров. Капризов, — сказал Гатиятулин.

Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу».