Гатиятулин о Кузнецове: «Женя — гений! Как Овечкин, Малкин, Кучеров и Капризов. Он не раскрыл свой потенциал даже на 50%»

33-летний чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли сейчас выступает за «Салават Юлаев».
— Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов по характеру похожи?
— Нет. Валера — серьезный, не слишком разговорчивый. А Женя — веселый, жизнерадостный. Когда я еще в школе «Трактора» работал, у нас регулярно проходили собрания с участием тренеров по каждому возрасту. Про Кузнецова говорили так: «Мальчик очень талантливый, но неуправляемый. Индивидуалист, тренерские задания не выполняет».
— Правда, что Кузнецов мог оказаться у вас в «Ак Барсе», а не в СКА?
— Да. В марте 2024-го «Вашингтон» обменял его в «Каролину», а через месяц я прилетел туда на стажировку. У нас хорошие отношения, Женя забирал меня из отеля, возил на тренировки. Познакомил с Родом Бринд’Амором, главным тренером. Ну и обмолвился, что хочет вернуться в Россию. «Когда что-то с контрактом решится, я вам дам знать», — добавил он.
Летом позвонил: «Все, возвращаюсь». Я ответил, что буду рад видеть его в «Ак Барсе». Начались переговоры. Но когда к ним подключились агенты, стало понятно, что Кузнецов окажется в Петербурге.
— Общались после его расставания со СКА?
— Да, я снова набрал Жене. Процесс вроде бы пошел, но… Не договорились.
— Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. В то же время не покидает чувство, что мог добиться большего.
— Конечно! Женя — гений! Мне кажется, не раскрыл свой потенциал даже на 50 процентов.
— Кто еще из действующих российских хоккеистов подходит под определение «гений»?
— Овечкин. Малкин. Кучеров. Капризов, — сказал Гатиятулин.
Кузнецов травмировался в игре «Салавата» с «Шанхаем», заявил Козлов: «Он приступил к лечению, о сроках сказать не могу».