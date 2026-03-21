Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
П1
5.79
X
5.20
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Каролина
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли — коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Локомотива» (1:4).

"Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли — коленки тряслись. Это была вторая игра для них, в Челябинске многие дебютировали. Но такая шикарная атмосфера была, этот паровозный гудок на многих серьезно подействовал. Ребята — молодцы.

«Локомотив» вышел оптимальным составом, настрой у них был хороший. Многие ребята сыграли достойно. Команда выглядела также достойно.

Крамзин? Было видно по разминке, что парень волнуется, но он вошел в игру и в некоторых моментах выручил. Основным моментом было дать отдохнуть основному составу. У «Локомотива» не было игр пять-шесть дней, у нас же последние полтора месяца сложный график, за 20 дней умудрялись сыграть девять матчей. В планах было давно дать отдохнуть ребятам.

Когда мы доберемся до дома, у нас будет шесть утра. Мы бы не повезли сюда основной состав. Ребятам из ВХЛ и МХЛ должно пойти все это в плюс. У вэхаэловцев в воскресенье уже плей-офф, но, почувствовав скорости, они должны перенести этот хоккей туда", — сказал Разин.