Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
П1
5.19
X
5.20
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Хартли об отстранении Черепанова: «Хоккеисты не хотят нанести травму судье, они думают о своей роли на вбрасывании. Чтобы заработать дисквалификацию, нужно агрессивное действие, а Никита этого не делал»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в матче с «Металлургом» (4:1).

Источник: Спортс

"Хорошая победа, особенно перед своими болельщиками. Чувствовали их поддержку и атмосферу ожидания плей-офф. Довольны игрой.

Мы знали заранее, что соперник будет играть резервным составом, но не обращали на это внимание и старались концентрироваться на своей игре. Нам было важно провести хороший матч с точки зрения системы и дисциплины, а также избежать травм. У соперника хорошие молодые игроки, они мастеровитые и отлично катаются.

Дисквалификация Черепанова? Мы поддержали Никиту. Понятно, что судей надо защищать, но во время вбрасывания много игроков находятся близко к одной точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья оказывается среди игроков. Естественно, хоккеисты не хотят нанести травму судье, они думают о своей роли на вбрасывании.

К сожалению, судьи находятся в опасной зоне и беззащитны. Кажется, чтобы заработать дисквалификацию, нужно агрессивное действие, а Черепанов этого не делал", — сказал Хартли.

Напомним, ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Никиту Черепанова на 3 игры за «намеренное причинение физической силы в отношении судьи». Защитник «Локомотива» врезался в судью после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск.