Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.19
X
5.20
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Гришин о результатах «Нефтехимика»: «Мы нормально реализовали себя: вошли в плей-офф достаточно уверенно и регулярку завершили неплохо»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча со «Спартаком» (3:2 Б).

Источник: Спортс

— Игра забывается, результат остается — можно так сказать. С нашей стороны не очень мне понравилась игра нашей команды, но, тем не менее, мы победили, и это приятно.

В прошлой игре мы играли хорошо, но, к сожалению, не забили ни одной шайбы. Сегодня мы играли, как мне кажется, немножко хуже, чем в прошлой игре против «Салавата Юлаева», но, к счастью, победили.

— Вы зашли, сразу же сказали, что давно здесь не были. Приятно играть против «Спартака»?

— Да, конечно, потому что очень много знакомых, очень много игроков, с которыми работали вместе, и весь персонал практически тоже. Когда встречаемся, приветствуем друг друга. Хорошее было время, хорошие воспоминания.

— Регулярка для «Нефтехимика» закончилась, ну и, по моему скромному мнению, закончилась успешно. Как вы сами считаете, на сколько процентов команда реализовала себя в регулярном чемпионате?

— Я думаю, что мы нормально реализовали себя: вошли в плей-офф достаточно уверенно и регулярку завершили тоже неплохо, за исключением поражения от «Салавата Юлаева» в предыдущем матче. В общем, считаю, что нормально сыграли.

— Касательно сегодняшнего матча: вы сами сказали, что он вам не понравился по содержанию. С чем это связано? Больше с тем, что ребята уже в плей-офф и думают о сопернике?

— Ну, не знаю, но мы все равно настраивали ребят и последние все игры настраивали на то, что это как бы репетиции нашей игры перед плей-офф. И, в общем-то, на сегодняшняя игру хотелось, чтобы интересно смотрелась, чтобы ребята двигались хорошо, чтобы шайба двигалась хорошо.

Я еще раз повторюсь: не знаю, как там сторонние наблюдатели, но мне понравилось, как мы играли в прошлой игре, но, к сожалению, не забили там очень большое количество моментов, — сказал Гришин.