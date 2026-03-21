Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
П1
2.06
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
П1
2.76
X
4.20
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Овечкин на вопрос о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour высказался о будущем российского хоккея.

Андрей Аршавин: Как ты считаешь, кто станет олицетворением русского хоккея после тебя? Мы с Капризовым записывали когда, мне кажется, он как-то по типажу, потому что он снайпер, потому что он русский, он долго в «Миннесоте» или всю карьеру, да? Что он. Твое мнение?

Александр Овечкин: Ну, человек, который реально есть. Самое главное понять, что значит спорт. Ты спортсмен, ты спортсмен.

Андрей Аршавин: Но мы уже нет, Саша.

Александр Овечкин: Если нет травм, то ты работаешь над собой, у тебя все получается, ты растешь. Если у тебя травма, то, соответственно, ты не на одном месте, ты просто падаешь вниз. Потому что ты не можешь ни тренироваться, не можешь ни кататься, не можешь заниматься своими привычными делами. Поэтому, самое главное, я думаю, Капризов, Кучеров.

Андрей Аршавин: Кучеров просто уже взрослый. Сколько ему лет?

Никита Филатов: 33 года (исполнится в июне этого года — Спортс).

Андрей Аршавин: Ему уже много лет.

Александр Овечкин: Ну, Свечников, хорошо. Давай возьмем Свечникова.

Андрей Аршавин: Неважно, может быть, так и не будет, просто твое мнение.

Александр Овечкин: Нет, я думаю, Капризов. Капризов самый многообещающий. Он талантище вообще. Вообще в порядке.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше