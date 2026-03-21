Леонард — 1-й после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне. Александр забросил 52 шайбы в регулярке-2005/06

21-летний нападающий стал первым новичком «Кэпиталс» после Александра Овечкина, которому удалось забить 15 и более голов за сезон. В регулярном чемпионате НХЛ-2005/06 россиянин забросил 52 шайбы.
Отметим, что Никлас Бэкстрем забил 14 голов в дебютном сезоне, Петер Бондра — 12, Евгений Кузнецов — 11.
Леонард занимает четвертое место в гонке бомбардиров лиги среди новичков. Его опережают только Иван Демидов (52 очка, «Монреаль»), Беккетт Сеннеке (52, «Анахайм») и Мэттью Шефер (50, «Айлендерс»).
Овечкин об игре «Вашингтона» в этом сезоне: «Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер, Сурдиф и Макмайкл — баланс сломался».