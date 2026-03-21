Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ назвал самых впечатляющих хоккеистов лиги.

Никита Филатов: Мы спрашиваем у русских ребят трех лучших нападающих, трех лучших защитников. Не обязательно лучших, кто именно на тебя производит впечатление?

Александр Овечкин: Нападающие. Маккиннон, Макдэвид и Капризов.

Филатов: В двух словах о них.

Овечкин: Ну, сейчас они реально топы.

Филатов: Почему Кучерова нет здесь? У всех ребят был Кучеров.

Овечкин: Кучеров тоже гений, стоит на одном уровне с Маккинноном и Макдэвидом. По технике, катанию и IQ.

Андрей Аршавин: Три защитника.

Овечкин: Защитники. Макар — первый. Ты хочешь за все время или только сейчас?

Филатов: Наверное, кто сейчас.

Овечкин: Макар, [Лэйн] Хатсон и [Куинн] Хьюз.

Аршавин: Тебе атакующие защитники больше нравятся или оборонительные?

Овечкин: Атакующие, конечно. Который может отдать пас, может взять на себя, не боится делать какое-то движение.

Овечкин об игре «Вашингтона» в этом сезоне: «Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер, Сурдиф и Макмайкл — баланс сломался».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше