Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.30
П2
6.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
3
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
3.12
X
2.15
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.73
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Филадельфия
П1
X
П2

Малкин разделил с Курри 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1398 очков). До идущего 22-м Хаверчака 11 баллов

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2, второй период).

Источник: Спортс"

Он ассистировал Егору Чинахову, который открыл счет в игре.

На счету 39-летнего россиянина теперь 52 (15+37) очков в 49 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 1398 (529+869) баллов в 1262 встречах.

Малкин догнал Ярри Курри (1398 очков в 1251 игре) и разделил с финном 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

22-е место занимает Дэйл Хаверчак, в активе которого 1409 очков в 1188 матчах.

