Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги, отставание от Маккиннона — 5 голов

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.
Кучеров в 4-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд — 44 шайбы в 81 игре (2023/24).
В гонке снайперов лиги Никита вышел на чистое 3-е место. Он уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (45 голов в 67 играх) и Коулу Кофилду из «Монреаля» (43 в 68).
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.