Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 16 шайб

Таким образом, 40-летний россиянин забил 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф.
