Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.44
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.80
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.33
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 16 шайб

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Колорадо» (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Таким образом, 40-летний россиянин забил 26-й гол в нынешнем сезоне и 923-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше