Ротенберг о желании Овечкина стать помощником тренера в сборной: «Летом обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможности стать помощником тренера в российской сборной.
Об этом Овечкин заявил в беседе с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым на шоу FONtour НХЛ.
— Недавно Овечкин сказал в интервью, что хочет стать помощником Ротенберга в сборной России. Как к этому отнесетесь?
— Летом мы увидимся, снова будем тренироваться. Пообщаемся и обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей. Мы всегда рады тому, что можем работать вместе с Сашей. Мы все гордимся Овечкиным, — сказал Ротенберг.
Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей».