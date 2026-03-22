Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
2
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
4.69
X
3.05
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.36
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Ротенберг о желании Овечкина стать помощником тренера в сборной: «Летом обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможности стать помощником тренера в российской сборной.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможности стать помощником тренера в российской сборной.

Об этом Овечкин заявил в беседе с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым на шоу FONtour НХЛ.

— Недавно Овечкин сказал в интервью, что хочет стать помощником Ротенберга в сборной России. Как к этому отнесетесь?

— Летом мы увидимся, снова будем тренироваться. Пообщаемся и обсудим, как нам вместе развивать российский хоккей. Мы всегда рады тому, что можем работать вместе с Сашей. Мы все гордимся Овечкиным, — сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше