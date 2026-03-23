завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
Посольство РФ в США поздравило Александра Овечкинв с 1000-м голом в НХЛ: «Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире»

Посольство России в США поздравило Александра Овечкинв с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). По числу заброшенных шайб в регулярках и Кубке Стэнли за карьеру он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

"Уважаемый Александр Михайлович, от имени посла России в США Александра Никитича Дарчиева и всего коллектива посольства поздравляем вас с 1000‑й шайбой!

Этот очередной рубеж невероятен, он — результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует.

Желаем вам спортивного долголетия, здоровья, сил и новых ярких побед на льду! Ура!"— говорится в тексте послания.