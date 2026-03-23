Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но “Вашингтон” буксует. Грустно, должен быть симбиоз»

Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок Стэнли. Поэтому за Овечкина радостно, за команду грустно, а должен быть симбиоз. Саша в состоянии дойти и до оставшегося рекорда Грецки, а вот «Вашингтон» не очень пока выглядит.