Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но “Вашингтон” буксует. Грустно, должен быть симбиоз»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

— 1000 шайб — большое достижение Овечкина, но было понятно, что он до него достаточно быстро доберется, вопрос в том, что «Вашингтон» в плей‑офф Кубка Стэнли не попадает.

Саша велик, вопросов нет, но команда буксует. С одной стороны, мы радуемся результатам Овечкина, с другой, понимаем, что его рекорды были бы в два раза ценнее, будь команда снова претендентом на Кубок Стэнли. Поэтому за Овечкина радостно, за команду грустно, а должен быть симбиоз. Саша в состоянии дойти и до оставшегося рекорда Грецки, а вот «Вашингтон» не очень пока выглядит.

— Рубеж в 1000 шайб был важен для Овечкина и в психологическом плане, может ли прорвать Александра в следующих матчах?

— Вопрос в том, когда. Потому что они скоро сезон закончат, в плей‑офф команда не попадает. Овечкин может продолжить играть на высоком уровне в НХЛ, если останется в «Вашингтоне», и это прекрасно, пусть играет и радует нас сезон‑другой‑третий, — сказал Губерниев.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше