Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне — 3-й

Третья звезда — вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, засушивший «Коламбус» (1:0) при 26 отраженных бросках. Шатаут стал для него 7-м в сезоне — лучший показатель в лиге.
Вторая звезда — форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (3:2 ОТ).
Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 1000-й шайбой в лиге с учетом плей-офф в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ). В данном снайперском зачете 40-летний россиянин уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).
1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!
Наши любимые голы Овечкина в НХЛ.
