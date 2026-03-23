Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.00
X
3.90
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
2.05
X
4.01
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.05
X
3.92
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию — нельзя упускать шанс»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

"Надо пожелать ему удачи, и мы все в подсознании ждем, что он побьет рекорд если не в этом, то в следующем сезоне. У него есть для этого шанс. Если он этого не сделает, то, думаю, будет жалеть об этом.

Сама цифра заслуживает уважения и говорит о том, что мы имеем талантливого хоккеиста, который пользуется уважением как игрок и спортсмен. И мы все гордимся его результатом, потому что он показывает, как надо относиться профессионально к своему делу.

Он любит свой вид спорта. Мне кажется, что даже те, кто его не знает и не любит хоккей, все равно следят за ним, за его хоккейным марафоном, который он устроил, чтобы побить рекорд Гретцки.

Это его личное дело, но если бы я был на его месте, то постарался бы побить рекорд. Поскольку тут ты близок к такому историческому событию. Побить рекорд Гретцки — это величайшее событие. Потому что до сих пор в уме это трудно осознается — много лет назад никто рядом с ним близко не был.

Если есть шанс, надо его использовать, упускать его нельзя. Все зависит от него, его состояния", — сказал Третьяк.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

