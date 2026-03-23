ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»

Международная федерации хоккея (ИИХФ) выложила заметку о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

«История хоккея пополнилась новой главой. Нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин достиг невероятного рубежа: забив свой 26-й гол в сезоне в игре с “Колорадо”, он стал лишь вторым игроком в истории, забившим 1000 голов в регулярках и плей-офф НХЛ, присоединившись к невероятному Уэйну Гретцки.

Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, это напоминание, что глобальный хоккей продолжает развиваться, оставаясь при этом под влиянием нескольких по-настоящему выдающихся игроков. С 923 голами в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 в плей-офф он прочно вписал свое имя в один ряд с самыми знаковыми фигурами этого вида спорта.

История становится еще богаче, если взглянуть на нее в международном контексте. Величие хоккея никогда не ограничивалось одной лигой. Если мы расширим охват, включив в него ведущие национальные чемпионаты, а также международные турниры, под эгидой ИИХФ, цифры станут еще более впечатляющими.

Блестящая игра Гретцки вышла за пределы НХЛ: голы в ВХА довели общее количество его шайб до 1072. Овечкин также создал часть своего наследия в элитных лигах за пределами НХЛ, доведя свой результат до 1057 голов в профессиональной карьере.

Затем есть невероятный Яромир Ягр, символ долголетия и мастерства. От НХЛ до многочисленных европейских лиг, его карьера охватила континенты и десятилетия. Количество его голов достигает поразительных 1052, что свидетельствует не только о мастерстве, но и о страсти к игре.

И ни один разговор о хоккейном бессмертии не будет полным без Горди Хоу, на его счету 1071 гол в НХЛ и ВХА. Горди — непреходящий эталон стабильности и стойкости.

Если добавить к этому международные турниры, Олимпийские игры, чемпионаты мира и Кубки мира, то конкуренция становится еще более острой. Ягр лидирует с 1099 голами на самом высоком уровне, опережая Гретцки с 1098 голами. У Хоу по-прежнему 1071 гол, а у Овечкина — 1045.

В совокупности эти цифры рассказывают убедительную историю: величие хоккея не ограничено географией. Оно формируется в разных лигах, странах и поколениях. Из одной эпохи в другую эти легенды двигали игру вперед, забивая голы, которые восхищали болельщиков, определяли эпохи и объединяли хоккейный мир.

Поздравляем Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие продолжает задавать стандарты в мировом хоккее. На разных континентах и ​​в разные десятилетия они напоминают нам о том, что делает хоккей по-настоящему глобальным", — сказано в сообщении.

Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию — нельзя упускать шанс».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше