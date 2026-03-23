Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом — он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»

Тысяча голов Овечкина — это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!