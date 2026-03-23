17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом — он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

— История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира.

В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Идти в спортивные школы, работать над собой, становиться лучше. Завтра — понедельник, все дети пойдут на тренировку и будут обсуждать тысячный гол Саши Овечкина, занимаясь с еще большим азартом, мечтая об Олимпиадах и чемпионатах мира. Да что там, вся страна завтра проснется счастливой. Александр снова подарил нам праздник.

Тысяча голов Овечкина — это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы!

Когда Саша вернется в Россию после сезона НХЛ, мы все будем отмечать его 1000‑й гол. Летом в Московской области снова пройдет «Кубок Овечкина». Мы работаем над тем, чтобы пригласить на детский турнир команды из разных стран. Точно будут клубы из России, Беларуси, Казахстана.

— Что вы посоветуете Овечкину — остаться в НХЛ или завершить карьеру?

— Сам Саша решит, как ему лучше. А прошлым летом мы с ним вместе тренировались. Он в такой отличной форме, что может играть в НХЛ еще долгие годы.

Я думаю, Ови идет шаг за шагом к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки по шайбам, включая плей‑офф. Вся Россия, вся хоккейная семья болеет за Сашу, — сказал Ротенберг.

