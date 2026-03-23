Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.

— Во‑первых, это действительно очень красивая цифра. Саша сам по себе потрясающий хоккеист. Нам радостно. Он свой же рекорд обновил [по голам в регулярках] и еще больше отдаляет возможность для других этот рекорд побить в будущем. Отдаляет, чтобы совсем было недостижимо. И приближается ко второму рекорду Гретцки. Мы за него болеем.

— Сможет побить абсолютный рекорд Гретцки?

— Мы можем ему это пожелать. Хотелось бы, наверное, но в то же время Гретцки жалко (смеется). Но это спорт. Я думаю, что Гретцки тоже понимает, что повторить это… Я не знаю, через сколько лет и где еще такой хоккеист родится, который мог бы то же самое повторить. На горизонте пока мы не видим, наверное.

Не знаю даже. Это, видимо, старая школа хоккеистов, которые были способны так долго держаться, быть в форме, столько лет играть. Боюсь, что сейчас это все более скоротечно, — сказала Журова.

ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше