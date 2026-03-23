19:30
Северсталь
:
Торпедо
19:30
ЦСКА
:
СКА
19:30
Ак Барс
:
Трактор
24.03
Рейнджерс
:
Оттава
не начался
Автомобилист
:
Салават Юлаев
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина оценила достижения своего сына Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в лиге с учетом плей-офф в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). Овечкину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярках — 923.

"Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому.

Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного «Динамо» сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи «Вашингтона», радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик.

Думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын.

Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына", — сказала Овечкина.

Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше