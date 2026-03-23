Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться — Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

"Великий игрок и великий результат. Только Гретцки и Овечкин, других таких нет. Для нашего хоккея здорово, что Саша снова на вершине.

До Гретцки уже не дотянуться, потому что он, видимо, закончит в НХЛ после этого сезона. Если бы «Вашингтон» хорошо играл в плей-офф, то был бы шанс.

Но Овечкин целый год устанавливает рекорды", — сказал Крикунов.

Российскому форварду принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярках — 923.

Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата».

Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом — он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше