Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр — посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Это событие очень важное не только для “Динамо”, но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин — посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями.

Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды", — сказал Сушко.

Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина.

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше