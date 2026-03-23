Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр — посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Это событие очень важное не только для “Динамо”, но и для всего российского спорта. Не только хоккея. Овечкин — посол России. Даже президент США (Дональд Трамп) отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями.
Что касается того, оформит ли клуб какие-либо тематические поздравления в честь Александра на домашних матчах, то мы пока про это не думали. Летом мы пригласим Александра Михайловича на представление команды", — сказал Сушко.
Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».
