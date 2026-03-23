Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.70
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.50
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.00
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
24.03
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.56
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой, тогда ЦСКА, “Спартак, “Динамо” были на уровне команд лиги&rdqu

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о 1000-й шайбе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).

"Овечкин — абсолютно выдающийся хоккеист. Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ. Жаль, что наша лига так сильно не привлекает. Хотелось бы, чтобы они были на одном уровне.

Я помню, в отличие от многих, как в давние времена сборная СССР играла совершенно спокойно со сборной Канады. Тогда и ЦСКА, и «Спартак, и “Динамо”, и даже “Крылья Советов” были на уровне любой команды НХЛ. Что-то произошло, и сегодня это не совсем так.

Возвращаясь к Овечкину, можно только шляпу снять перед ним после такого достижения, еще и в такой лиге, как НХЛ", — сказал Познер.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

1000 слов о 1000 голов Овечкина.

Каким был мир в день, когда Овечкин забил первый гол в НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше