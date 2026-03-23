Овечкин бросил со скоростью 150,8 км/ч в матче с «Колорадо» — его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом

Вчера 40-летний капитан «Кэпиталс» забросил шайбу в матче против «Эвеланш» (2:3 ОТ). Она стала для него 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф.
Бросок был нанесен со скоростью 150,8 км/ч — это его самый сильный бросок в этом сезоне, завершившийся голом.
1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.