Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности — русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»

40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
"Поздравляю Александра Овечкина с очередным снайперским достижением. Искренне рад за нашего великого спортсмена и замечательного человека. Он опять напомнил всей планете, что лучший хоккеист современной эпохи — русский, а наша школа подготовки игроков — сильнейшая в мире.
Конечно, когда Овечкин покоряет очередную вершину, ему аплодирует вся наша страна. Россия гордится успехами Александра и относится к нему с большим душевным теплом и любовью. Он заслужил эту любовь — своим патриотизмом, профессионализмом, открытостью, уважением к болельщикам и другими прекрасными душевными качествами.
На наших глазах пишется хоккейная история. 1000 шайб в НХЛ забрасывали только два хоккеиста — Гретцки в ХХ веке и Овечкин — в XXI-м. Такие голы вспоминаются десятилетиями.
Хочу пожелать Александру побить все рекорды, на которые нацелится он сам. И, конечно, здоровья, сил и желания добиваться новых побед и легендарных достижений", — сказал Третьяк.
