Яна Рудковская: «Овечкин — великий русский богатырь, машина. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем»

40-летний капитан «Кэпиталс» забросил юбилейную шайбу в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ).
"Поздравляю Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ. 16 шайб до еще одного рекорда Гретцки? Он все сделает. Он точно побьет еще один рекорд Гретцки. Не в этом сезоне, так в следующем.
Очень жду Сашу и Настю в Москве. Очень хочется их обнять и поздравить с еще одним достижением. Честно говоря, никогда в нем не сомневалась.
Овечкин — великий русский богатырь, машина и наш очень большой друг", — сказала Рудковская.
