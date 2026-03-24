Форвард «Автомобилиста» Спронг: «Жить и играть в России — круто. Мне здесь нравится — люди приятные и еда замечательная. Удивила чистота на улицах»

В общем, честно могу сказать, что я наслаждаюсь жизнью в России. Да, из-за частой смены часовых поясов и городов, где мы играем, иногда у меня остается немного времени, чтобы пообщаться с родными и друзьями, и мне, и им бывает тяжело принять это. Но это ничего. Главное — что мне здесь действительно нравится. Это круто — жить и играть в России.