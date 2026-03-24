Форвард «Автомобилиста» Спронг: «Жить и играть в России — круто. Мне здесь нравится — люди приятные и еда замечательная. Удивила чистота на улицах»

Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг заявил, что получает удовольствие от жизни в России. 29-летний игрок проводит первый сезон в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Уже около полугода вы живете и играете в России. Расскажите о своих впечатлениях от новой страны, адаптация позади?

— Конечно, первое время после переезда было сложновато привыкнуть, многие вещи были для меня в новинку. Тяжело было остаться без того, что раньше дома воспринимал, как само собой разумеющееся. Это я про проведенное время с семьей, например.

Но во всем остальном здесь просто замечательно. Оказалось, что в России очень приятные люди. Еще меня потрясла замечательная местная еда.

В общем, честно могу сказать, что я наслаждаюсь жизнью в России. Да, из-за частой смены часовых поясов и городов, где мы играем, иногда у меня остается немного времени, чтобы пообщаться с родными и друзьями, и мне, и им бывает тяжело принять это. Но это ничего. Главное — что мне здесь действительно нравится. Это круто — жить и играть в России.

— В Америке есть стереотип, что в России по улицам бегают медведи, а россияне ходят в шапках-ушанках, пьют водку и играют на балалайках. Вы тоже так думали перед приездом сюда?

— Нет, я же из Амстердама (смеется). У меня в Северной Америке есть пара друзей из России, я поговорил с ними перед тем, как принять решение о переезде. И мне здесь все нравится. Екатеринбург — очень чистый город. Видно, как о нем заботятся его жители. И с безопасностью все окей: я легко могу один прийти в ресторан и спокойно пообедать или поужинать.

— Есть ли какая-то вещь, особенно удивившая или разочаровавшая в плане быта в России?

— На самом деле, меня ничего особенно не разочаровало в быту, потому что я знал, чего ожидать. Только удивила чистота на улицах и приветливость людей. Отдельно хочу отметить болельщиков. В отличие от Америки, тут в каждом городе, даже на каждом стадионе, у фанатов свой стиль. Для таких болельщиков особенно круто играть, — сказал Спронг.

«Так бросает только Овечкин!» Спронг начал плей-офф с дубля «Салавату».