Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта — не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков»

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). На его счету 53 (26+27) очка после 71 игры в этом сезоне.

— Насколько 1000‑й гол Овечкина в НХЛ — важное достижение для нашего спорта?

— Для нашего — не знаю, для американского — 100% значимое достижение. Конечно, мы следим и радуемся за Александра. Но мне кажется, что все‑таки это достижение скорее для НХЛ.

Приятно, что этого добился наш спортсмен, воспитанник московского «Динамо», который уехал практически в 20 лет и там провел основную часть своей карьеры. Наша хоккейная школа действительно сильная. Очень приятно, мы за него все болеем.

Я, честно говоря, очень болею за [форварда «Тампы» Никиту] Кучерова, потому что игрок уже четыре сезона подряд набирает более ста очков и сейчас вышел на первое место [в бомбардирской гонке в НХЛ].

Вот это значимый, мне кажется, результат. За этим тоже нужно внимательно сейчас следить, — сказал Колобков.

Кучеров набрал 119 (40+79) очков в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 45».

Кожевников о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Космический результат, никто не побьет его минимум лет 50. Александр — богом помазанный, у него хорошие гены и правильное воспитание».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше