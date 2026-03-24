Дмитрий Васильев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Колоссальное достижение, невероятное! Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится. Не исключаю, что Александр обгонит Гретцки в этом сезоне»

"Колоссальное достижение, невероятное! Не знаю, кому в ближайшее время удастся достичь такой высоты. Это же годы и десятилетия работы. Необходимо несколько десятков лет поддерживать высочайшую форму и постоянно забивать, а у спортсменов не всегда так бывает. Овечкину это удалось.
Даже не знаю, на сколько десятилетий сохранится это достижение. Не исключаю, что Александр все же обгонит Гретцки в этом сезоне. Хотя он не ставит глобальную задачу бить рекорды. Когда просто делаешь свою работу, рекорды сами тебя нагоняют", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше