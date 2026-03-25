Каменский о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Великое достижение. Радует, что наш хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек»

Нападающий «Вашингтона» забил в Национальной хоккейной лиге 1000 шайб.
"Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек.
Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов", — сказал вице-президент по развитию КХЛ.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.