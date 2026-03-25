Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
1-й период
Ванкувер
0
:
Анахайм
0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Эдмонтон
0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
0
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
3
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
3
:
Нью-Джерси
4
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
1
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
3
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
Гендиректор ФХР: «Человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады — у них сменилось руководство после скандала с молодежкой»

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о контактах с национальными хоккейными федерациями на фоне отстранения России от международных турниров.

Источник: Спортс"

— Со сколькими национальными хоккейными федерациями вы лично и ФХР вообще после 2022 года сохраняете контакты? В последнее время таких федераций стало больше?

— Система отношений человеческих и официальных внутри ИИХФ совершенно разная. Есть пул федераций, которые традиционно близки России — это представители бывших советских республик и, скажем так, южные славяне, то есть Сербия, Словения, в какой-то степени Хорватия, Болгария.

Но при этом за последние годы сложились очень хорошие, очень дружеские отношения с руководителями федераций и больших хоккейных стран — США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии. Мы в очень хороших отношениях, переписываемся.

— Даже после 2022 года?

— Да. Но это человеческие отношения.

— А официальные?

— Официально между национальными федерациями нет никаких отношений. Официально мы только друг другу платим деньги за трансферы. Когда игрок переходит, его новая федерация платит старой фиксированную сумму в 1,5 тысячи швейцарских франков.

А так человеческий контакт есть со всеми. Кроме разве что Канады, поскольку у них не так давно сменилось руководство федерации — с новым руководством мы не общались. Сменилось руководство из-за решения после скандала с их молодежной сборной (ряд хоккеистов молодежки были обвинены в совершении сексуального насилия, но затем оправданы судом — ред.). Дело 4−5-летней давности, по которому ничего в суде не доказано. Но в итоге поувольняли людей в федерации — профессионалов, которые там много лет работали, — сказал Курбатов.