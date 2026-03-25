17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.00
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.84
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455), обогнав Джозефа. У идущего 6-м Лундквиста их 459 — рекорд для вратарей из Европы

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 Б) и ни разу не пропустил в серии буллитов из 3 раундов.

Победа стала для 37-летнего россиянина 26-й в 48 играх в текущем сезоне и 455-й в 802 играх за карьеру в лиге (в рамках регулярок).

По общему числу побед Бобровский вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Кертиса Джозефа (454 в 943 играх).

На 6-м месте идет обладатель рекорда для вратарей из Европы Хенрик Лундквист (Швеция, 459 в 887).

В топ-5 входят Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044) и Эд Белфор (484 в 963).

Отметим, что по числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский (416) является рекордсменом среди вратарей из Европы и занимает 10-е место в истории лиги. На 9-м месте идет Тони Эспозито (423), рекорд у Бродера (649).