Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту.
Дэйли также оценил шансы Овечкина (1000 голов) побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).
— Как думаете, стоит ли Овечкину продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?
— Играть ли Алексу в НХЛ в следующем сезоне или нет — это личное решение, которое, я уверен, он примет вместе со своей семьей. Очевидно, что в НХЛ ему всегда будут рады.
— Как бы вы оценили перспективы Овечкина превзойти второй рекорд Гретцки?
— Способность Овечкина побивать новые рекорды, если он этого захочет, никогда не подвергалась сомнению. Наш опыт работы с Алексом показывает, что он добивается успеха во всем, за что берется, — сказал Дэйли.