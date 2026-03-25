«Россия выйдет из изоляции»: Майоров высказался о матчах с США и Канадой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Матчи между сборной России и командами США и Канады стали бы настоящим прорывом, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в среду заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС «Вести», что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.
«Если будет достигнута договоренность, это будет безусловным плюсом для нашего хоккея, для нашего спорта. Мы наконец-то выйдем из изоляции, это будет абсолютно всеми принято с положительной оценкой», — сказал Майоров.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.