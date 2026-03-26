Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА

В среду СКА на выезде проиграл ЦСКА (2:4, 0−2) во втором матче 1-го раунда Кубка Гагарина. 30-летний хоккеист получил повреждение в первой игре серии (2:3 ОТ).
— Что со здоровьем Валентина Зыкова?
— Он выбыл — не побоюсь сказать, у него была сегодня операция. Он закончил сезон. Не самая лучшая новость. Желаем ему выздоровления. Он только вошел в игровой ритм. Но увы.
Те, кто остаются в составе, должны играть и за себя, и за Валентина, — сказал Ларионов.
Зыков набрал 26 (13+13) очков в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.