Хедман покинул расположение «Тампы» по личным причинам. Защитник пропустил 3 прошлых матча команды

Защитник «Тампы» Виктор Хедман покинул расположение клуба по личным причинам.
35-летний хоккеист пропустил три предыдущих матча команды.
В нынешнем сезоне шведский игрок провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (1+16) очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время — 18:52.