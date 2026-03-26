Ларионов о 0−2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА — скорость, созидание»

Петербуржцы уступают 0−2 в серии после поражений 2:3 во втором овертайме и 2:4.
— 0−2 в серии. Как не допустить, чтобы у команды опустились руки? И за счет чего переламывать серию?
— В любой игре — «регулярка» или плей-офф — ты ищешь позитив. Да, мы проигрываем 0−2, но нельзя смотреть на четвертую, пятую или шестую игру — только на следующую.
Нужно улучшить игру на «точке», быть более жесткими на своем пятаке, стараться быть первыми у ворот соперника, выигрывать чужой пятак.
Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к той игре, которая характерна для СКА — скорость, созидание.
Мы можем это делать, но должны делать гораздо чаще. Надо улучшить эти детали перед третьим матчем, — сказал Игорь Ларионов.
