Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача — донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был со

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче плей-офф с «Локомотивом» (2:1 ОТ, 1−1 в серии).

Источник: Спортс‘’

"Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие… Серия продолжается, мы готовимся к домашним матчам. Главный момент, чтобы ребята восстановились. Потому что дальше будет только сложнее.

Для меня задача — донести до ребят, чтобы они поверили в себя, что могут играть с этой командой, побеждать. В спорте побеждает сильнейший, но, когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы ни был сильным соперник, шансы есть.

Мы понимаем, какой соперник, огромный опыт у этого коллектива, они знают, что делать в разных ситуациях. Но у нас тоже есть ребята, которые растут, прогрессируют. Главное, чтобы они поверили в себя.

Если в плей-офф нет эмоций, то делать здесь нечего. Скамейка должна жить, ребята стараются. Ясно, что вратарь — полкоманды, но выигрывает команда. От каждого игрока, который находится на поле, многое зависит. Георгиев держал нас в игре, но это заслуга всей команды. Ребята пластались, боролись.

Соперник серьезный, вся борьба еще впереди. Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать. Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против соперника", — сказал Жамнов.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина — 1−1.

Плей-офф КХЛ: «Нефтехимик» во втором овертайме сотворил сенсацию в Омске, «Спартак» обыграл «Локо».