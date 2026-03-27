Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»

Гавный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении в матче плей-офф против «Спартака» (1:2 ОТ, 1−1 в серии).

Источник: Спортс‘’

«Отыграли хороший матч. С реализацией все было не очень здорово. Много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться. Когда игра перешла в овертайм, там она шла до одного точного броска, который удался “Спартаку”.

Игра в атаке? Волновался бы, если бы мы не создали моментов. Да, мы их не использовали. Но, опять же, отыграли неплохой матч в атаке, но не смогли реализовать то, что создали. Оборона? Не уверен, что нужно сравнивать первую и вторую игру. Они получились совершенно разными.

Хоккей — игра ошибок. Мы допустили несколько ошибок, но любая команда будет их допускать. «Спартак» — мастеровитая, атакующая команда, но мы не дали им много шансов. Однако они воспользовались своими возможностями.

Изменения? У нас есть обойма игроков, которые последние несколько игр регулярки были в ротации. Все они здорово работают, имеют одинаковую ценность, но привносят разные качества в игру команды. Выпал шанс Волкову и Полунину, они смотрелись здорово. Кирьянов? Показалось, что Кирьянову можно было лучше действовать в паре смен. Решил немного встряхнуть, выпустил Николаева, и он здорово сыграл", — сказал Хартли.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина — 1−1.