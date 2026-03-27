Макдэвид набрал 1+2 против «Вегаса» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У форвардов по 121 очку

Канадец забил и сделал две результативные передачи при полезности «плюс 1» и 22:12 на льду (2:40 -в большинстве, 0:12 — в меньшинстве).
Таким образом, в активе Макдэвида стало 121 (41+80) очко в 73 матчах сезона.
Коннор догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров — у форварда «Тампы» также 121 (40+81) балл в 67 играх. Макдэвид на данный момент является лидером гонки за счет преимущества в количестве заброшенных шайб.
Третьим идет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 117 (48+69) очков в 70 матчах.