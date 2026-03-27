Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет"

40-летний форвард сделал хет-трик, «Кэпиталс» отстают на 6 очков от зоны плей-офф за 9 игр до конца регулярки.
— Вы сыграли два матча на этой арене и забили пять голов. Вам нравится играть здесь?
— Да, наверное. Хорошо, что в этот раз я не травмировался (в прошлом году Овечкин сломал ногу в гостевой игре с «Ютой» — Спортс«“).
— За счет чего вам удалось перевернуть игру, уступая в две шайбы во втором периоде?
— Во втором периоде мы играли уверенно: контролировали шайбу и делали именно то, что нужно в зоне атаки, а Дьюхэйм и Уилсон задали тон.
Сейчас мы в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет.
— Вся команда собралась, чтобы поздравить Уилсона после драки. Вы хоть раз видели такое раньше?
— Нет, увидел такое в первый раз. Это показывает, насколько мы близки внутри коллектива. Это был важный момент.
— Вы были удивлены тому, насколько жесткой получилась игра?
— Да. Хочу посмотреть, сколько времени Уилсон провел на скамейке штрафников (Уилсон получил 21 минуту штрафа — Спортс«“). Вероятно, это рекорд. Его не было целый период, но он сделал свою работу, — сказал Овечкин.
Уилсон получил 2 минуты за жесткий хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой».