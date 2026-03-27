Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Лос-Анджелес
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Эдмонтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Анахайм
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вашингтон
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Нью-Джерси
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
2
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Даллас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Коламбус
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
3
:
Питтсбург
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Сиэтл
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Чикаго
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Миннесота
3
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард сделал хет-трик, «Кэпиталс» отстают на 6 очков от зоны плей-офф за 9 игр до конца регулярки.

— Вы сыграли два матча на этой арене и забили пять голов. Вам нравится играть здесь?

— Да, наверное. Хорошо, что в этот раз я не травмировался (в прошлом году Овечкин сломал ногу в гостевой игре с «Ютой» — Спортс«“).

— За счет чего вам удалось перевернуть игру, уступая в две шайбы во втором периоде?

— Во втором периоде мы играли уверенно: контролировали шайбу и делали именно то, что нужно в зоне атаки, а Дьюхэйм и Уилсон задали тон.

Сейчас мы в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет.

— Вся команда собралась, чтобы поздравить Уилсона после драки. Вы хоть раз видели такое раньше?

— Нет, увидел такое в первый раз. Это показывает, насколько мы близки внутри коллектива. Это был важный момент.

— Вы были удивлены тому, насколько жесткой получилась игра?

— Да. Хочу посмотреть, сколько времени Уилсон провел на скамейке штрафников (Уилсон получил 21 минуту штрафа — Спортс«“). Вероятно, это рекорд. Его не было целый период, но он сделал свою работу, — сказал Овечкин.

? Второй хет-трик 40-летнего Овечкина! Накидал вратарю, который прежде от него не пропускал.

Уилсон получил 2 минуты за жесткий хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше