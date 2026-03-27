Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
2.55
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Автомобилист
0
П1
2.56
X
3.69
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
П1
2.45
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
П1
2.81
X
3.79
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
:
Детройт
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
28.03
Рейнджерс
:
Чикаго
П1
1.93
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Лос-Анджелес
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Эдмонтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Анахайм
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вашингтон
7
Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. “Вашингтон” остается в борьбе за плей-офф»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды над «Ютой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пять из семи шайб «Кэпиталс» забросили россияне: Александр Овечкин сделал хет-трик, у Ивана Мирошниченко — дубль.

«Мы давно не забивали так много, а после матча с “Калгари” (7:3, 10 марта — Спортс) каждая шайба давалась нам с трудом.

Мирошниченко забил пару важных голов. Овечкин, очевидно, сыграл просто потрясающе. На скамейке запасных чувствовалась уверенность, которая появляется, когда вы забрасываете несколько шайб.

Будем двигаться матч за матчем. Предстоит сложный путь, но мы сосредоточены только на одной игре. Мы могли набрать два очка с «Ютой» и сделали это.

«Вашингтон» остается в борьбе, и именно на этом мы сфокусируемся перед поездкой в ​​Вегас", — сказал Карбери.

«Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф.

? Второй хет-трик 40-летнего Овечкина! Накидал вратарю, который прежде от него не пропускал.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше