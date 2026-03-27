Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
X
4.30
П2
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.79
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
28.03
Рейнджерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вашингтон
7
П1
X
П2

Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он — русский спортсмен»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о достижениях Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (7:4). На его счету 1003 шайбы в лиге, включая голы в Кубке Стэнли.

"В отличие от некоторых других сбежавших, перекрасившихся спортсменов и спортсменок, Овечкин никогда не скрывал своего отношения к родине.

Да, так получилось исторически, что наши хоккеисты не только в России играют, но и в других командах. Так же, как и бразильские, аргентинские футболисты играют в российских клубах. Мы же не хотим, чтобы их за это называли предателями. Так и здесь.

Овечкин — сам по себе уже явление, Овечкин — это русский спортсмен, все об этом знают. Даже если он играет за какой-то американский клуб, неважно — он русский спортсмен. И он всегда занимал принципиальную позицию в отношении всяких разных радужных клюшек, радужных шайб, никогда под это не прогибался.

Поэтому Ови — наш нормальный человек, слоняра, так что я совершенно не разделяю тех, кто пытается словить дешевый хайп, критикуя его за то, что он играет в США", — сказал Милонов.

Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет".

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
