Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Северсталь
0
П1
1.70
X
4.20
П2
4.91
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
0
:
ЦСКА
0
П1
2.76
X
3.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
:
Детройт
П1
2.05
X
4.26
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.03
Рейнджерс
:
Чикаго
П1
1.90
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его — это Кучеров»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о хет-трике 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в игре с «Ютой» (7:4).

Источник: Спортс‘’

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1003 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

— У Овечкина бывают матчи, когда у него хет-трики и когда у него голов нет. Он в прекрасной форме, возраст нипочем. Без травм он еще один рекорд Гретцки побьет.

Важно, что «Вашингтон» в плей-офф не попадает, и это не блестящий факт. Овечкин велик, если говорить про всепланетную составляющую, но с хоккейной составляющей наша главная звезда последних лет — это Кучеров.

— То есть надо больше говорить про Кучерова?

— Надо говорить про всех. Главная звезда по уровню мастерства, вклада в хоккей и в лигу с точки зрения игры и системы «гол+пас», возможности не только играть на рояле, но и таскать его — это Кучеров. Не умаляя достоинств великого Овечкина, — сказал Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше