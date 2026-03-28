Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.50
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.44
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Фетисов о переговорах с конгрессом США: «Овечкин очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. Его мнение могло быть услышано. Саша — великая фигура»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очень популярен в США.

Источник: Спортс‘’

В четверг делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что к переговорам можно было бы привлечь Овечкина, но его команда проводила игру.

Фетисов ответил на вопрос о том, могло ли присутствие Овечкина повлиять на ход переговоров.

"Я думаю, что да. Потому что Саша очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. И в США в целом, и его мнение вполне могло быть услышано.

Саша сейчас — великая фигура", — считает Фетисов.

Вячеслав Фетисов: «Мне есть что сказать конгрессу США. В плане отношений между парламентами, народами Америки и России, меня там знают. Но мне никто не предлагал».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше