Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
1
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
6.65
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
4
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
Ларионов о дебюте Иванова в плей-офф: «Сыграл потрясающе. Плешкову нужна была пауза»

Тренер СКА Игорь Ларионов оценил дебют вратаря армейцев Сергея Иванова в Кубке Гагарина — в третьем матче серии 1-го раунда с ЦСКА (1:0, 1−2).

Источник: Спортс''

— Не страшно было выпускать дебютанта плей‑офф Иванова?

— Если честно, не знал, что это его первый матч в плей‑офф. Узнал только после игры. У нас была такая дискуссия, но не по Иванову. Задал вопрос коллегам: где больше риска — с молодым вратарем или молодым защитником? Конечно, с вратарем.

Вопросов по Иванову даже не было. И он, и Плешков, и Заврагин играли хороший сезон. Даже мысли не было, чтобы думать, что это первый матч. Естественно, эта игра под другим соусом. В таких матчах зарабатываются репутация, опыт, его не купить. Рады, что он провел матч на ноль. Это и заслуга обороны. Провели достаточно хороший матч в плане обороны и дисциплины.

— Чем была вызвана замена Плешкова на Иванова?

— Два сложных эмоциональных матча. Можно ссылаться на игру в Северной Америке, где вратарь один в плей‑офф. У нас неординарная ситуация. Мы решили, что Плешкову нужна была пауза. Иванов был на низком старте, упорно тренировался и ждал своего момента. Он сыграл потрясающе, — сказал Ларионов.