13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
3.65
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
П1
3.85
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
П1
3.55
X
4.09
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
3.05
X
4.02
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев — очень большой фактор»

Александр Пашков назвал «Спартак» открытием на старте плей-офф.

Источник: Спортс‘’

В серии первого раунда Кубка Гагарина красно-белые обменялись победами с «Локомотивом» (3:5, 2:1 ОТ).

— «Спартак» стал для меня открытием на старте плей-офф. В серии с чемпионами из «Локомотива» красно-белую команду поторопились заранее списать со счетов. Откровенно говоря, не был в числе оптимистов и я, все-таки «Спартак» на финише чемпионата выглядел, скажем так, разрозненно. И тут в двух матчах в Ярославле мы увидели совершенно равную игру. Мне показалось, что даже чемпион был этому удивлен.

— За счет чего «Спартак» так прибавил?

— Красно-белым удалось найти и включить вот этот режим плей-офф. Команда выглядит мобилизованной, целостной, нет тех перепадов, к которым «Спартак» в гладком чемпионате всех приучил.

Очень большой фактор — вратарь Георгиев. С его приходом вратарская позиция «Спартака» из слабой превратилась в сильную. Виден большой энхаэловский опыт Георгиева — он собран, не делает лишних движений, готов отражать много бросков, — сказал олимпийский чемпион.