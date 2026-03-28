13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
17:00
Спартак
:
Локомотив
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе

«Даллас» повысил Рича Певерли до ассистента генерального менеджера.

43-летний канадец проводит в «Старс» 11-й сезон. Ранее он занимал должность директора по работе с игроками.

Отмечается, что помимо участия в управлении хоккейными операциями специалист продолжит участвовать в работе скаутской службы и процессе развития игроков.

«Повышение Рича свидетельствует о его влиянии на нашу организацию и усердной работе с игроками. Он смог использовать свой обширный опыт и знания, полученные за время карьеры в НХЛ, чтобы стать бесценной частью нашей команды по хоккейным операциям за последнее десятилетие», — сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Напомним, что Певерли завершил карьеру в 2015 году из-за проблем с сердцем. Его последним клубом был «Даллас».

В марте 2014 года матч техасцев с «Коламбусом» был прерван из-за приступа, случившегося у Рича прямо во время игры. Это была его последняя игра в лиге.