«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе

43-летний канадец проводит в «Старс» 11-й сезон. Ранее он занимал должность директора по работе с игроками.
Отмечается, что помимо участия в управлении хоккейными операциями специалист продолжит участвовать в работе скаутской службы и процессе развития игроков.
«Повышение Рича свидетельствует о его влиянии на нашу организацию и усердной работе с игроками. Он смог использовать свой обширный опыт и знания, полученные за время карьеры в НХЛ, чтобы стать бесценной частью нашей команды по хоккейным операциям за последнее десятилетие», — сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.
Напомним, что Певерли завершил карьеру в 2015 году из-за проблем с сердцем. Его последним клубом был «Даллас».
В марте 2014 года матч техасцев с «Коламбусом» был прерван из-за приступа, случившегося у Рича прямо во время игры. Это была его последняя игра в лиге.