Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»

Хотел бы поздравить Сашу. Это великолепное достижение на века. Я его поздравил, он мне пока еще не ответил. У них в «Вашингтоне» очень интенсивное расписание, ничего страшного. Очень рад за Ови. Он забил тысячный гол в своем ключе — как и ту шайбу, которая побила рекорд Уэйна Гретцки [по голам в регулярных чемпионатах]. Теперь мы точно знаем, что до абсолютного рекорда Саше осталось 14 шайб, чтобы его побить. Правильно он говорит: «Поживем — увидим. Надо закончить этот сезон, а дальше посмотрим, что мне дальше делать».