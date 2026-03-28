Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.26
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.25
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.09
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.02
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
20:00
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»

Сергей Федоров высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего капитана «Вашингтона» сейчас 1003 шайбы (926 в регулярке, 77 в Кубке Стэнли). У Гретцки — 1016 (894+122).

Срок контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает летом этого года.

— Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ, а теперь сделал хет-трик в ворота «Юты». Это трудно представить!

— Даже мне.

— Как это получилось?

— Это единица с тремя нулями. А представляете, он сделал тысячу бросков, чтобы забить тысячу голов. И никто не знает, сколько он сделал бросков вообще, чтобы достичь этой тысячи! И никто этого не узнает. Потому что тренировочный процесс у Овечкина не останавливался с восьми лет. И он до сих пор бросает, бросает…

Хотел бы поздравить Сашу. Это великолепное достижение на века. Я его поздравил, он мне пока еще не ответил. У них в «Вашингтоне» очень интенсивное расписание, ничего страшного. Очень рад за Ови. Он забил тысячный гол в своем ключе — как и ту шайбу, которая побила рекорд Уэйна Гретцки [по голам в регулярных чемпионатах]. Теперь мы точно знаем, что до абсолютного рекорда Саше осталось 14 шайб, чтобы его побить. Правильно он говорит: «Поживем — увидим. Надо закончить этот сезон, а дальше посмотрим, что мне дальше делать».

Советуют Овечкину и уважаемые люди, и известные хоккеисты — что ему делать дальше. Но я его в любом случае поддержу. Саша, от меня обязательно будет поддержка! К чему бы ты ни склонился — продолжать или нет, все равно это великолепно. Как я тебе и написал, это достижение на века. Горжусь тобой. Молодец. Главное — без травм. Здоровья и счастья!

— А с высоты своего опыта, как вы бы поступили на месте Овечкина? Вы тоже в свое время выбирали — уходить или оставаться. Какие плюсы и минусы?

— Плюсов маловато, кроме рекорда. Но я думаю, что у Саши все хорошо в семейном плане. Семья поддерживает, особенно мама. И если есть силы, то нужно добить эту тему, потому что мы говорим о рекорде на века, — сказал Федоров.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше